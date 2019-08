Aids: al via campagna ministero Salute #HIVriguardatutti

Condividi

Linkedin email

Roma, 1 ago. (AdnKronos Salute) – In Italia sono circa 130mila le persone che convivono con l’Hiv, secondo i dati 2017 del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità (Iss). E sono state, sempre nel 2017, 3.443 le nuove diagnosi di infezione, 5,7 nuovi casi ogni 100mila residenti. L’incidenza maggiore di infezione da Hiv è nella fascia di età 25-29 anni e la principale modalità di trasmissione resta quella dei rapporti sessuali non protetti. Il ministero della Salute, anche nel 2019, ha realizzato una campagna di informazione per contrastare la diffusione del virus Hiv, in collaborazione con la Sezione per la lotta contro l’Aids e la Sezione del volontariato per la lotta contro l’Aids del Comitato Tecnico Sanitario.

“I dati ci mostrano come i giovani siano i più vulnerabili e anche i meno consapevoli dei rischi. La principale modalità di trasmissione è quella dei rapporti sessuali non protetti. Usa il preservativo, proteggi la tua salute e quella degli altri perché l’#HIVriguardatutti”, afferma su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo.

La nuova campagna di comunicazione 2019 si avvale della collaborazione di quattro testimonial d’eccezione: gli attori Stefano Fresi, Francesco Montanari, Dario Vergassola e la youtuber Sofia Viscardi. Gli obiettivi sono responsabilizzare il singolo nei confronti della propria salute e verso quella degli altri; sensibilizzare verso la lotta allo stigma e promuovere il ricorso al test dell’Hiv. Lo spot della durata di 30” nelle tre versioni, sarà veicolato sulle tre emittenti televisive della Rai, sulle reti Mediaset (Canale 5, Rete 4 e Italia 1) e sui siti web giovanili (studenti.it, skuola.net). Le pillole per il web saranno diffuse dai testimonial mediante i social media con effetto moltiplicatore da parte del ministero e delle associazioni.