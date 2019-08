Il “lato B” di Elettra Lamborghini finisce in consiglio comunale

Condividi

E’ finita in consiglio comunale l’esibizione di Elettra Lamborghini all’Home Venice Festival, o meglio ci è finito il video postato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Venezia. La cantante ha partecipato alla kermesse, deliziando il pubblico con il “twerking“, un movimento di “danza” che consiste nel far roteare il posteriore.

Carmela Tarantino, consigliera di municipalità di Mestre, delegata alle Politiche di genere, ha presentato un’interrogazione in cui lamenta che un sito istituzionale non dovrebbe «diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali» e che il Comune ha fatto un uso «strumentale, offensivo e oltraggioso dell’immagine femminile intesa esclusivamente come richiamo sessuale».

Serafica la replica del Comune, che evidenzia che siano stati pubblicati i video delle performance più gradite dal pubblico, tra cui quella della Lamborghini. E i numeri parlano dal soli: quest’ultimo ha fatto segnare un numero di visualizzazioni superiore alla somma di tutti gli altri.

(Foto e video Comune di Venezia)