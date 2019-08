EssilorLuxottica cresce: compra GrandVision e lancia opa

Condividi

Linkedin email

Essilor Luxottica ha annunciato l’acquisizione del 76,72% di Hal in GrandVision e al termine dell’operazione lancerà un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni rimanenti ad un prezzo di acquisto pari a 28 euro per azione da aumentare dell’1,5% (ossia Euro 28,42) se la chiusura dell’acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi dalla data dell’annuncio. «L’operazione – sottolinea in una nota del gruppo – gode del supporto del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision». Alla chiusura dell’operazione con Hal, EssilorLuxottica lancerà un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria su tutte le azioni rimanenti di GrandVision.

«L’operazione – si evidenza dal gruppo- che completa ulteriormente l’ambito di attività di EssilorLuxottica, permetterà alla società di offrire un’esperienza migliore nel settore dell’eyecare e nell’eyewear a più persone nel mondo. La chiusura dell’operazione è prevista nei prossimi 12-24 mesi. GrandVision beneficerà dall’impegno e dall’investimento di EssilorLuxottica in innovazione di prodotto, supply chain, sviluppo di talenti e competenze digitali per promuovere un rapporto più stretto con i suoi oltre 150 milioni di clienti».

«Attraverso l’acquisizione di GrandVision, EssilorLuxottica amplierà la propria piattaforma di retail ottico, aggiungendo oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, più di 37.000 dipendenti e 3,7 miliardi di Euro di fatturato. La chiusura dell’operazione è soggetta a varie condizioni, comprese le approvazioni delle autorità

competenti e le procedure di consultazione obbligatorie».

«Dopo la creazione di EssilorLuxottica, che ho fortemente perseguito, l’acquisizione di GrandVision rappresenta la realizzazione di una visione che ha guidato le mie azioni e la crescita di Luxottica in tutti questi anni – ha commentato Leonardo Del Vecchio -. Con GrandVision saremo in grado di completare la nostra rete retail, finalmente estesa in tutte le aree geografiche, e di rendere le nostre piattaforme multicanale e digitali pienamente efficaci. Aumenteremo la qualità dell’esperienza in negozio per prodotti, marchi e servizi a beneficio di tutti i consumatori e dei nostri clienti wholesale». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Imagoeconomica)