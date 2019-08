Mucca e vitellino in difficoltà, interviene l’elicottero

Condividi

Linkedin email

Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Sambugari di Gallio, in provincia di Vicenza, per soccorrere una mucca e un vitellino finiti nella valle sottostante. La squadra dei pompieri di Asiago accorsi sul posto constatata l’impossibilità di recupero via terra hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. Gli animali, uno la volta, sono stati issati e portati in pianura, dove hanno ripreso a pascolare in una zona sicura. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alle 13 circa.