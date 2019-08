Devastante incendio in palazzo di 5 palazzi

Condividi

La notte scorsa, alle 3:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aleardi a Mestre – Venezia per l’ incendio di un appartamento in un condominio di 10 alloggi: nessuna persona è rimasta ferita.

Il proprietario insieme a tre ospiti sono stati svegliati dal fumo e dal crepitio delle fiamme proveniente da una stanza dell’abitazione. I vigili del fuoco arrivarti con due autopompe un’autobotte un’auto scala e 16 operatori coadiuvate dal funzionario di turno e dal capo servizio, hanno fatto evacuare un intero condominio e iniziato lo spegnimento delle fiamme. L’appartamento interessato dalla rogo è andato completamente distrutto, danni a quello sottostante. Le cause dell’incendio non sono al momento note e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. S

ul posto a scopo cautelativo un’ambulanza del SUEM 118 e personale della polizia di stato. Alle ore 7 le operazioni di soccorso erano ancora in atto.