Lotteria Italia, non riscossi premi per oltre un milione di euro

Sono 37 i biglietti non riscossi nell’ultima edizione della Lotteria Italia 2018/2019 per importo totale di 1,07 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, il Lazio è la regione che ne ha dimenticati di più, ben 11. La Lombardia è seconda con 5 premi non riscossi, poi Campania e Toscana con 4, seguono Emilia Romagna e Veneto con 3, Calabria con 2, poi una vincita dimenticata a testa per Sardegna, Liguria, Piemonte, Sicilia e Trentino Alto Adige.

Ben 15 tagliandi su 37, il 40% del totale, sono stati staccati in autostrada e nelle stazioni di servizio. Dal 2002 non sono stati complessivamente ritirati premi per oltre 28,2 milioni di euro. Il record in termini assoluti spetta all’edizione 2008-2009, quando un giocatore di Roma non ritirò il primo premio da 5 milioni di euro, poi messo nuovamente in palio l’anno successivo.