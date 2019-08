Meteo, attenzione ai temporali anche intensi

Condividi

Un venerdì 2 agosto all’insegna della stabilità diffusa. Sono queste le previsione dell’Arpav per la giornata di domani. Saranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale e saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) con accumuli di pioggia in qualche caso anche consistenti. Le temperature saranno in calo.

Sabato 3 sarà una giornata con cielo in genere poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nelle prime ore soprattutto in pianura, a partire dalle ore centrali soprattutto su zone montane e pedemontane. Le precipitazioni saranno generalmente intense e le temperature saranno in aumento.

Domenica 4 il cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, ma anche locali addensamenti più probabili nelle ore centrali, quando specie in montagna non si esclude qualche occasionale piovasco o breve rovescio temporalesco; rispetto a sabato le temperature subiranno variazioni distribuite in maniera irregolare.

Lunedì 5 il cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno, ma anche locali addensamenti più probabili dalle ore centrali sulle zone montane, associati ad alcuni rovesci o temporali; per le temperature, prevarrà un lieve aumento.