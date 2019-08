Litiga con la famiglia e minaccia di fare saltare la casa

Condividi

Linkedin email

·Verso le 14 di oggi i carabinieri di Feltre unitamente al maresciallo negoziatore del nucleo investigativo di Belluno sono intervenuti in località villabruna di Feltre in quanto in 60enne del luogo in stato di alterazione minacciava di far saltare la casa.

Dopo aver fatto intervenire i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del bombolone del gas ,fatto togliere la corrente elettrica e aver verificato che non ci fossero altre fonti di innesco , il militare negoziatore ha iniziato la sua attività che faceva desistere l uomo da ogni suo intento.alla base del gesto probabili tensioni familiari gia in atto da tempo