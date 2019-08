Tappa veneziana per il moto-raduno della polizia

Condividi

Ha fatto tappa a Venezia questa mattina il Moto raduno nazionale della Polizia di Stato, giunto alla sua terza edizione.

Ad accogliere i partecipanti, insieme alla dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria per il Veneto, Caterina Naso, al delegato provinciale del Moto Club della Polizia di Stato di Venezia Giorgio Sanna, e all’ispettore superiore Walter Zecchin, anche l’assessore comunale alla Sicurezza urbana Giorgio D’Este.

“Colgo l’occasione – ha esordito l’assessore – per ringraziare la Polizia di Stato per il lavoro quotidiano che svolge nella nostra città, allo stesso tempo bellissima e fragile. Come Amministrazione, con la nostra Polizia locale, stiamo lavorando, e continueremo a farlo, per favorire e rafforzare un lavoro in sinergia ottimale garantendo sempre di più la sicurezza per cittadini e ospiti”.

Il tour, partito da Marostica, proseguirà poi nei prossimi giorni con le tappe a Folgaria e Altopiano di Asiago (venerdì 2) e colli trevigiani (sabato 3), per concludersi poi domenica 4 agosto sempre a Marostica.