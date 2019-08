Condividi

Mario Bonfante, 70enne di Nogara, in provincia di Verona, è stato trovato morto dopo almeno 15 giorni dal decesso. A lanciare l’allarme i condomini che lamentavano un forte odore provenire dall’appartamento del pensionato.

Bonfante viene descritto come una persona molto riservata: per questo nessuno si è insospettito nonostante fosse da giorni che non si vedeva in giro. I vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati in casa trovando il corpo in stato di decomposizione sul letto.