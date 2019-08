Sindaco di sinistra litiga coi nomadi: chiede aiuto a Salvini

Condividi

Linkedin email

Claudio Marian, (in foto) sindaco di centrosinistra di Noventa di Piave (Venezia), eletto con la lista “Progetto per Noventa”, ha scritto una lettera alla deputata leghista Giorgia Andreuzza, che è anche consigliera di opposizione, chiedendole aiuto per appellarsi al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Come riporta Emanuela Furlan sul Gazzettino di oggi a pagina 8 dell’edizione di Venezia, la questione riguarda tre famiglie di nomadi che chiedono con insistenza la residenza al sindaco, requisito necessario per poter accedere al reddito di cittadinanza.

«Dai controlli effettuati è emerso che gli immobili dove risiedono sono privi di certificazione di agibilità e di collaudo statico. Questi stessi immobili risultano anche sottoposti a sequestro penale da parte del tribunale di Pordenone, dopo l’intervento della guardia di finanza» spiega il primo cittadino. Inoltre a carico dei nomadi risulterebbero alcune denunce per furto. Per questi motivi Marian non vuole concedere loro la residenza, anche se il prefetto ha indicato di farlo. E così ha pensato di rivolgersi al ministro dell’Interno: «Chiedo solo il rispetto delle regole» spiega. (t.d.b.)

(Ph Facebook – Claudio Marian)