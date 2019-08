Pensione d’oro: una trama di versamenti e rimborsi, tra bugie e allagamenti

Condividi

Linkedin email

Avere una pensione d’oro non è facile ma nemmeno impossibile, soprattuto se si fa il sindacalista. Lo sapeva bene il vicentino Elio Costa che, partendo da una legge del’96 (il D.Lgs. 564), è riuscito, ad oggi, a farsi versare dall’INPS complessivamente circa 155mila euro. Un’inchiesta della magistratura berica, svolta dalla guardia di finanza guidata dal colonnello Crescenzo Sciaraffa, ha portato il giudice per le indagini preliminari ad emettere un decreto di sequestro preventivo pari alla somma fin quì elargita dall’ente.

Come sia stato possibile, emerge dalla descrizione della complessa indagine delle fiamme gialle, che, con pazienza, hanno esaminato al microscopio le attività bancarie ed i documenti del Costa e dell’altro imputato di truffa, Doriano Zordan, segretario vicentino dello SNALS: i militari hanno portato alla luce, tra le contraddizioni e le omissioni degli imputati, una fitta rete di versamenti e rimborsi per arrivare all’obiettivo, cioè il superamento di una certa soglia contributiva da parte del Costa grazie ad un aumento di stipendio per le sue attività in sindacato, che lo stesso, nella tesi dell’accusa, ha poi restituito allo SNALS.

Le prove

Dalle indagini, sono emersi alcuni fatti salienti che hanno portato alla decisione del gip Trenti. In primis, nel periodo in oggetto, cioè il 2006/07, non era stata registrata alcuna crescita dell’attività né del sindacato né del Costa: l’aumento della retribuzione, quindi, «è stato solo per far godere all’indagato i privilegi pensionistici della contribuzione aggiuntiva» scrive il magistrato, basandosi sulle testimonianze raccolte.

In più, dal conto corrente di Costa risultano una serie di bonifici da parte dello SNALS cui seguono pari prelievi in contante da parte del titolare. L’uomo si è difeso riferendo di aver avuto bisogno di quel denaro per due vacanze con la moglie, che l’ha smentito, e di aver lasciato il bancomat al figlio, circostanza cui non credono gi inquirenti.

Per quanto riguarda lo SNALS, Zordan ha riferito che molte carte contabili erano andate perdute durante un allagamento, circostanza smentita dai dipendenti. Il magistrato ha letto in questa condotta la volontà di nascondere i compensi corrisposti agli attivisti, tra cui, ovviamente, il Costa.

L’attività di indagine ha permesso anche di rintracciare in un fascicolo chiamato “Elio personale” una sorta di contabilità in cui il costa teneva nota degli F24 versati dal sindacato per la contribuzione aggiuntiva e le ritenute Irpef, nota di quanto ricevuto come compenso e nota della “Differenza da rimborsare allo Snals”.

Accusa e difesa

In questo impianto accusatorio, il pm Chimichi ha identificato il reato di “truffa a consumazione prolungata“, cioè perdurante fino alla cessazione delle riscossioni, che sono comunque ancora in corso. La difesa degli imputati respinge al mittente le accuse, definendo la condotta degli assititi come a norma di legge e esprimendo preoccupazione per l’ingerenza nella libertà dell’attività del sindacato.