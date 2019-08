Condividi

Può sembrare strano parlare di neve ad agosto, eppure in diverse parrocchie del Veneto esistono chiese e capitelli dedicati alla Madonna, definita appunto “Madonna della Neve”. Secondo i detti popolari nei primi mesi di agosto ci fu una grande nevicata, ma è più probabile che si sia trattato di grandine. La tradizione è molto antica.Il titolo di Madonna della Neve risale ai primi secoli della Chiesa cattolica ed è legata alla nascita della basilica di Santa Maria Maggiore in Roma.

L’antica chiesa fu atterrata al tempo di Sisto III che in ricordo del Concilio di Efeso dove si era solennemente decretata la Maternità Divina di Maria, volle innalzare a Roma una basilica più grande in onore della Vergine, utilizzando anche i materiali di recupero della chiesa antecedente. In quel periodo a Roma nessuna chiesa o basilica raggiungeva lo splendore e la grandezza del nuovo luogo di culto. Qualche decennio dopo, le fu dato il titolo di Basilica di S. Maria Maggiore per indicare la sua prevalenza su tutte le chiese dedicate alla Madonna.

Sagre

In Veneto ci sono diverse sagre della Madonna della Neve. Per esempio a Campiglia dei Berici (Vicenza), nella frazione di Pavarano, dal 3 al 6 agosto.

A San Zeno di Castelbaldo (Padova) la sagra della Madonna della Neve si tiene dal 2 al 7 agosto con musica e stand gastronomico.

A Vighizzolo d’Este (Padova) dal 3 al 7 agosto con musica e stand gastronomico.

A Bastia di Rovolon (Padova) dal 2 al 7 agosto con musica e stand gastronomico.

A San Bonifacio (Verona) dal 2 al 5 agosto con specialità musso, trippe, capretto e grigliata.

