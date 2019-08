Super truffatore dal polesine al varesotto: in carcere per sei anni

Condividi

Sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e bancarotta fraudolenta i reati che hanno condotto in carcere Sergio Solinas, 62enne residente a Lendinara, Rovigo, volto noto alle cronache per le sue truffe milionarie.

I carabinieri di Rovigo lo hanno prelevato questa mattina nella sua abitazione e per lui le porte del penitenziario rimarranno chiuse per 6 anni.

Solinas, noto per essere stato, in concorso con altri, l’autore di una maxi truffa, nei primi anni 2000, che coinvolse oltre 130 imprenditori veneti per un totale di 3 milioni di euro, è stato arrestato per l’ordine della procura di Milano per dei reati commessi tra il 2010 e il 2012 a Cantù, Como, Saronno, Varese e Brescia.