Da Padova per gettarsi dal ponte Cadore: morto 20enne

Aveva solo 20 anni il ragazzo trovato senza vita mercoledì ai piedi del Ponte Cadore, tra Pieve di Cadore e Perarolo di Cadore sopra la profonda gola del fiume Piave.

Il giovane si è gettato davanti agli occhi di un automobilista che non ha fatto in tempo ad evitare il peggio e non ha potuto far altro che allertare i soccorsi. La vittima era arrivata dal Padovano, da San Giorgio alle Pertiche e ci sono volute diverse ore per riuscire nell’identificazione. Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri ed il Suem 118.

Oggi, giovedì, un 49enne è stato trovato impiccato nella sua casa di Santa Giustina, sempre nel Bellunese. L’uomo avrebbe attuato il gesto estremo per una delusione sentimentale. Rilievi in cura ai militari dell’Arma.