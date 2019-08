«Fondazione Arena accusata di razzismo: grave silenzio di Sboarina»

Condividi

Si riapre a Verona il caso della soprano americana Tamara Wilson, che nei giorni scorsi si era rifiutata di dipingersi il volto di nero per recitare nell’Aida durante il festival areniano. Ora l’ex sindaco scaligero e consigliere comunale di opposizione Flavio Tosi va all’attacco del primo cittadino Federico Sboarina in un lungo post su Facebook. «Registro con rammarico e con preoccupante stupore che il sindaco Sboarina non abbia detto una sola parola sulle incredibili accuse di razzismo alla Fondazione Arena, di cui è presidente, e al festival areniano mosse da Tamara Wilson – afferma Tosi -. Sboarina è rimasto muto, guardandosi bene dal difendere un festival lirico con oltre cent’anni di storia e gioiello di Verona nel mondo, e per trasposizione la nostra città».

Tosi definisce le accuse della Wilson «ridicole e pure dettate da ignoranza, dato che Aida era una principessa etiope nera di pelle, e quindi la pittata di nero va fatta, lo esigono anche l’impostazione registica e la tradizione dello spettacolo. Tuttavia – fa notare – sono accuse gravi perché hanno avuto eco internazionale essendo state pronunciate nel contesto di una rassegna mondiale».

«Sboarina avrebbe dovuto prendere posizione per difendere il festival e la città dalle infamie della signora Wilson. Avrebbe dovuto da presidente della Fondazione Arena e da Sindaco. La Wilson non può venire qui e farsi pubblicità sulla pelle di Verona nel silenzio delle massime istituzioni cittadine. Peggio di certe parole – conclude l’ex sindaco -, c’è il silenzio ignavo e dunque complice di Sboarina». (t.d.b.)

