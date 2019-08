In Veneto la marijuana è buona. Ma non tutta

Condividi

Il consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Progetto di legge n. 325 “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Canapa Sativa L.)”, illustrato in aula dal primo firmatario, il consigliere regionale Nazzareno Gerolimetto (Zaia Presidente), correlatore, il vicepresidente della terza commissione consiliare Graziano Azzalin (Partito Democratico).

La Regione del Veneto potrà sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa e riconoscerne il ruolo strategico nella bonifica e nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia, con la precisazione che le tipologie di canapa di cui si tratta nel progetti di legge non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. In particolare, la Regione potrà promuovere l’attività di sperimentazione e di ricerca funzionali all’espansione della coltura della canapa in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica, l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori della filiera produttiva, nonché la formazione e l’informazione di coloro che operano nella filiera della canapa, e contribuisce ad esempio, alla realizzazione di progetti sperimentali, di campi dimostrativi, di progetti specifici di formazione e informazione, di meccanizzazione delle varie fasi di lavorazione della canapa. E’ prevista una dotazione finanziaria di 30 mila euro per l’esercizio 2019, 70 mila per l’esercizio 2020 e 100 mila per l’esercizio 2021; per gli oneri in conto capitale, sono previsti 75 mila euro per l’esercizio 2020 e la medesima cifra per l’esercizio 2021.

L’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, si dice soddisfatta e sottolinea che «La filiera agroindustriale della canapa non deve essere confusa in alcun modo con l’attività svolta dai grow shop, recentemente messi al bando da una sentenza della Cassazione che vieta la vendita di cannabis light. La marijuana leggera è pericolosa sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista ideologico, perchè porta con sé un’evidente disinformazione. Come ribadito circa un’anno fa durante una conferenza stampa in Consiglio Regionale a cui partecipò anche l’On. Carlo Giovanardi, non esiste una sostanziale differenza tra droghe leggere e droghe pesanti in quanto è presente comunque un principio attivo che ne fa una “dose” a tutti gli effetti: le droghe leggere inoltre sono un’anticamera all’uso di sostanze stupefacenti pesanti, l’avvio alla dipendenza che è il core business delle mafie e delle grandi organizzazioni criminali. 1 persona su 3, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha utilizzato almeno una volta sostanze stupefacenti, ed il primato del consumo va alla cannabis utilizzata almeno una volta dal 33% della popolazione italiana. Questo provvedimento va nella direzione di distinguere nettamente le due cose, dando dignità ad una filiera agroindustriale con grandi potenzialità, senza però sostenere in alcun modo il commercio di cannabis light, dannosa e pericolosa per la nostra società ed in particolare per i nostri giovani».

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Graziano Azzalin, invece è deluso: «Un’occasione persa, una legge vuota. Abbiamo destinato all’estensione della coltivazione della canapa meno soldi di quelli per le bandiere venete da regalare ai nuovi nati: queste sono le priorità della Lega. Trentamila euro è una somma largamente insufficiente per il centinaio di aziende, la metà tra Rovigo e Verona, che operano nel settore. Diciamo ai canapicoltori: siete bravi, ma arrangiatevi. Faccio una provocazione, proviamo a togliere i contributi della Pac all’agricoltura italiana e vediamo cosa rimane in piedi. È una decisione assurda, tra qualche mese saremo costretti a rimetterci mano, l’alternativa è vederla “morire” in qualche cassetto perché è una legge assolutamente inefficace».