Verona: in due giorni 124 persone identificate, 19 multe e 19 daspo

Grazie alla segnalazione di un cittadino, i vigili di quartiere sono intervenuti ieri pomeriggio a Veronetta, tra via Santa Marta e il dormitorio “Camploy”, dove un cittadino tunisino, 34enne, e una donna di nazionalità tedesca avevano occupato abusivamente un appartamento del Comune in vicolo Madonnina al civico 10, in passato in concessione ad un’associazione legata al Carnevale veronese. L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato al Comando per l’identificazione, dove è risultato essere già condannato per vari reati. E’ stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per invasione di edificio e danneggiamento a bene di proprietà comunale.

Nelle ultime 48 ore, nell’ambito dei controlli per la sicurezza urbana, la Polizia Municipale ha identificato 124 persone in varie zone cittadine, tra cui alcuni parchi pubblici: le operazioni hanno portato al sanzionamento di 19 persone per violazioni al regolamento di polizia urbana e alla notifica di 19 Daspo con allontanamento per 48 ore dal luogo delle violazioni. «Non c’è luogo o zona del territorio comunale che non sia oggetto di controlli e di operazioni di sicurezza – afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Credo che ormai il messaggio sia chiaro, qui non c’è posto per chi non rispetta le regole. Ancora una volta è stata preziosa la segnalazione da parte dei cittadini, a dimostrazione dell’efficacia della rete che abbiamo messo in piedi tra abitanti, amministrazione e Forze dell’Ordine. I cittadini sono le nostre vedette sul posto, con le loro segnalazioni svolgono un servizio importate per tutta la comunità».