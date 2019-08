Baciate, imprenditori vincono causa: «Nulla è dovuto a Bpvi ed Sga»

Condividi

Linkedin email

Dopo che il tribunale ha dichiarato nulle le operazioni “baciate” dell’ex Banca Popolare di Vicenza esentando i risparmiatori dal dover onorare i pagamenti, da Bassano arriva un’altra notizia confortante. Come riporta Alessandro Comin sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 35, infatti, due imprenditori hanno vinto la causa con l’ex popolare ottenendo non solo di non dover pagare il debito di un milione ciascuno, ma anche che l’ex istituto di credito paghi le spese processuali.

I due imprenditori hanno citato anche Sga, società di gestione e recupero dei crediti deteriorati, e secondo la sentenza del tribunale di Venezia, destinata a fare scuola, nemmeno lei potrà pretendere nulla.