In scooter a zig zag e senza patente da 6 anni

Nel pomeriggio di domenica 28 luglio, una pattuglia della Questura di Belluno ha fermato P.S. 58enne residente nel vicentino, a bordo di un grosso scooter che circolava nelle vie del centro in modo incerto. A quel punto l’uomo ha affermato di aver dimenticato a casa la partente ma dopo un veloce controllo si è scoperto che gli era stata revocata ben 6 anni prima. E non è tutto: negli ultimi due anni il 58enne era già stato sanzionato per guida con patente revocata. E’ stato così deferito per la recidiva e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.