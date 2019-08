Burano fa le barricate e la Vodafone si ritira

Condividi

Era stata annunciata a luglio e doveva essere installata ieri la nuova antenna della Vodafone a Burano. Ma alcuni cittadini sono scesi in strada per protestare. Nei giorni scorsi avevano inoltre affisso diversi striscioni contro l’antenna. Sul posto anche le forze dell’ordine, intervento molto criticato da manifestanti e residenti. In serata la Vodafone ha fatto sapere che sta valutando soluzioni alternative e che i suoi rappresentanti non si recheranno sull’isola.

Il dietrofront della multinazionale ha suscitato il commento del Comune di Venezia tramite l’assessore all’Urbanistica Massimiliano de Martin.«Siamo rimasti esterrefatti del comportamento assunto da Vodafone in relazione all’installazione dell’antenna a Burano – scrive de Martin in un lungo post -, queste erano le ragioni per cui insistevamo per avere qualche giorno in più, prevedendo un posticipo dell’inizio dei lavori alla settimana prossima. Eccessivo è stato anche il ricorso ad un nutrito contingente di carabinieri in assetto anti sommossa, quasi che le intenzioni da parte dei cittadini fossero bellicose. Ho pertanto formalizzato nuovamente la richiesta a Vodafone per una approfondita analisi dei siti alternativi (in ogni caso la concessione è temporanea) per spostare le antenne, nonché perché tutta la fase sia costantemente monitorata da Arpav, con oneri a carico di Vodafone».

«Abbiamo preso atto che il ministero dello Sviluppo economico ci ha intimato a proseguire nel rilascio della concessione, purtuttavia è necessario che Vodafone prosegua una corretta relazione con l’Amministrazione Comunale e con i residenti di Burano – aggiunge ancora de Martin -. Si tratta di una multinazionale e proprio per questo deve dimostrare massima disponibilità a dialogare con la città di Venezia e di comprendere quanto è importante avere il giusto tempo. Il bisogno di prendere atto da parte dei nostri cittadini di quanto sta accadendo, è espressione di una comunità democratica. Assumere scelte operative di “pugno”, seppur legittime, è irrispettoso nei confronti della nostra comunità. Pur accogliendo la pronta disponibilità da parte di Vodafone di rilevare in loco le misure, pre installazione dell’antenna, per poterle monitorare successivamente, ci rammarica il fatto che non si è voluto comprendere il motivo di posticipare solo di qualche giorno in più – conclude -, per tranquillizzare la nostra comunità. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Roberta Mosaicos)