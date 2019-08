Cimice asiatica, torna il flagello dell’agricoltura del Nord

Condividi

La giunta regionale del Veneto ha approvato l’emendamento proposto dal consigliere regionale del Partito Democratico, Graziano Azzalin, che stanzia 200 mila euro per i danni provocati in agricoltura dalla cimice asiatica. «Anche se l’importo è esiguo, è un punto di partenza», ha commentato Azzalin. «Non è la cifra che volevamo, la richiesta era di mezzo milione, ma è comunque un primo passo che può far respirare le aziende, evitando la loro chiusura La prevenzione è fondamentale, i tempi della ricerca per arrivare a soluzioni efficaci non sono brevissimi, per questo dobbiamo scongiurare gli espianti e garantire agli agricoltori un minimo di reddito».

I coltivatori della Pianura Padana, negli ultimi anni, stanno subendo ingenti perdite economiche, a causa della presenza della cimice asiatica. Questo fenomeno distruttivo per le coltivazioni ortofrutticole ma anche per molte altre coltivazioni, genera una grande preoccupazione per il futuro di queste colture, anche perché la cimice continua a diffondersi e, al momento, mancano gli strumenti per contenerla in quanto non ci sono insetticidi registrati per questo impiego. L’insetto rimane oltretutto presente sulla coltura per un periodo molto lungo dell’anno.

Per questo motivo gli assessori all’Agricoltura di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte si sono riuniti per discutere della problematica della cimice asiatica (Halyomorpha halys) in una prima seduta di un tavolo di confronto, promosso e coordinato dalla Regione Veneto.

