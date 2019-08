Grida di aiuto dalla ferrata, i soccorsi arrivano e non c’è nessuno

Condividi

Alle 15.20 di oggi la Centrale del 118 ha ricevuto diverse chiamate da persone che avevano sentito ripetute grida di aiuto provenire dalla zona della Ferrata delle Trincee, sul Padon. L’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, subito decollato, ha effettuato una ricognizione dell’area, trasportando in quota una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo per poi rientrare, mentre altri soccorritori salivano con la funivia. La perlustrazione, durata fino alle 19, senza che si udissero altri richiami, non ha portato a rinvenire alcuno in difficoltà.

Dieci minuti dopo il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per un’escursionista tedesca di 35 anni, che si era fatta male a una gamba lungo il sentiero numero 424 di Pian dei Menis, Col Gallina. Una squadra del Sagf ha quindi raggiunto la donna con il fuoristrada e la ha accompagnata fino alla strada, dove attendeva l’ambulanza della Croce Bianca diretta all’ospedale Codivilla.