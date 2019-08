Dopo un venerdì quasi autunnale, ecco che weekend ci aspetta

Condividi

Dopo la giornata più autunnale che estiva del 2 agosto, vediamo cosa ci attende nei prossimi giorni. Sabato 3 il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità nelle prime ore in pianura e probabili cumuli pomeridiani dalle ore centrali soprattutto su zone montane e pedemontane. Le precipitazioni saranno prevalentemente assenti tranne qualche probabilità di pioggia nelle primissime ore per residui fenomeni sulla pianura sud-orientale e al pomeriggio per qualche piovasco o rovescio/temporale sulle zone montane ed occasionalmente sulla pianura limitrofa. Le minime saranno in diminuzione salvo sulle zone costiere dove saranno in leggero aumento. Le massime invece saliranno leggermente.

Domenica 4 il tempo sarà sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti nelle ore centrali soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti. Le temperature saranno senza notevoli variazioni o localmente in leggero aumento nei valori minimi.

Lunedì 5 spazi di sereno anche ampi soprattutto in pianura e nella prima parte della giornata, alternati ad annuvolamenti, più probabili dalle ore centrali sulle zone montane, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Temperature in aumento.

Infine martedì 6 sarà poco o parzialmente nuvoloso con probabili rovesci o temporali pomeridiani soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.