Salute: intervento record in India, rimossi 526 denti ad un bimbo di 7 anni

Roma, 2 ago. (AdnKronos Salute) – I medici hanno rimosso 526 denti dalla bocca di un bambino di 7 anni. L’intervento, durato cinque ore, è stato effettuato a Chennai (India). Il piccolo paziente è stato portato al Saveetha Dental College con una mascella molto gonfia. “Questo è il primo caso in assoluto documentato in tutto il mondo in cui sono stati trovati così tanti piccoli denti in un singolo individuo”, hanno spiegato i medici. Questa condizione è nota come odontoma composto, probabilmente dovuta a un sovrannumero di germi dentari.

I denti sono stati trovati all’interno di una sacca della mascella inferiore del ragazzo, ogni dente aveva dimensioni variabili da 0,1 a 15 millimetri. I chirurghi hanno detto che anche il pezzo più piccolo aveva una corona, una radice e lo smalto.

“I genitori del bambino – ricostruisce il Saveetha Dental College sul proprio sito, illustrando il caso con tanto di foto – hanno fatto visitare il figlio per la prima volta in ospedale quando aveva 3 anni, dopo aver notato il gonfiore nella mascella inferiore destra. Ma il bimbo non aveva collaborato con i medici e la sua condizione all’epoca non è stata diagnosticata. Così la massa è aumentata, arrivando ad assumere i contorni di una sacca e a pesare circa 200 grammi”.