Vicenza, Forza Italia: «Non solo Regeni, verità anche per Bibbiano»

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Vicenza, Roberto Cattaneo, ha inviato una proposta al sindaco Francesco Rucco e al presidente del consiglio Valerio Sorrentino per far esporre uno striscione con la scritta: «Verità per Bibibano». «La gravità di quanto sta accadendo in relazione alla vicenda, che è attualmente oggetto di una indagine della Magistratura coadiuvata dall’Arma dei Carabinieri denominata “Angeli e Demoni” – spiega Cattaneo in una nota – ha suscitato l’indignazione di moltissime persone, enti e istituzioni, ma anche forti timori che lo squallido fenomeno possa essere più ampio di quanto attualmente non appaia. Il Consiglio Comunale di Vicenza, una città con una antica tradizione di solidarietà verso i più deboli, debba esprimere pubblicamente e fortemente il proprio sentimento di indignazione, di preoccupazione e di solidarietà».

«Da anni sul lato della Loggia del Capitaniato, rivolta verso il Garibaldi, è stato posizionato uno striscione che ricorda e richiama giustizia per Regeni, ritengo sia doveroso che a fianco, o in temporanea sostituzione dello stesso, possa essere collocato un analogo striscione con la scritta “Verità per Bibibano – aggiunge ancora Cattaneo -. Un messaggio che esprima tutta l’indignazione della nostra assemblea consiliare, della nostra amministrazione comunale, della nostra società vicentina -, conclude il consigliere Cattaneo, – verso quella che si può definire una vergognosa pagina sia in riferimento alla tristissima storia che ha colpito bimbi innocenti tolti ai genitori e fortemente penalizzati negli affetti e nel loro diritto alla serenità della famiglia, ma anche un messaggio di solidarietà verso quanti, con impegno e onestà, si adoperano a favore di bambini che necessitano di amore e sicurezza». (t.d.b.)

