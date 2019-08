Fuori strada sullo scooter, morto sul colpo

Condividi

Ennesimo incidente mortale lungo le strade venete. A poche ore di distanza della tragedia di Codevigo, lungo la Romea, a Jesolo ha perso la vita Tiziano Basso, 70 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l’uomo stava percorrendo la via che porta a Cà Pirami quando ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada. Inutili i soccorsi: agli operatori del Suem 118 non è rimasto che constatare il decesso dell’anziano. Sulle cause che hanno portato allo schianto sono in corso le indagini degli agenti.