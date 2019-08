Spacciava hashish e marijuana in un pub: arrestato

Condividi

Continua l’azione di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti da parte della Guardia di finanza scaligera. Nella giornata del 30 luglio, una pattuglia della Compagnia della Guardia di finanza di Verona impegnata in città in un servizio di controllo per il regolare rilascio degli scontrini fiscali ha fermato una persona nel mentre usciva da un pub portando in mano un sacchetto di carta. I Finanzieri hanno invitato l’avventore a esibire quanto acquistato nonché il relativo documento fiscale ma il soggetto dichiarava di non aver acquistato nulla. La risposta evasiva e il suo comportamento nervoso ha insospettito i militari che l’hanno messo alle strette. A quel punto l’uomo ha tirato fuori due involucri contenenti rispettivamente 20 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana dichiarando di aver acquistato la droga da un dipendente dello stesso locale.

I militari hanno quindi individuato e bloccato lo spacciatore ed hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati 500 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana, 500 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltellino verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga e tre telefoni cellulari. Lo spacciatore, con precedenti, è stato quindi arrestato e il gip ha disposto gli arresti domiciliari mentre colui che ha acquistato la droga è stato denunciato a piede libero.