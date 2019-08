VIOFF a Vicenza, l’arte figurativa danza con la musica

Condividi

VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro promosso dal Comune di Vicenza e sostenuto da IEG-Italian Exhibition Group , nella terza edizione intitolata Golden Arts e dedicata alle arti figurative con un particolare omaggio ad Andrea Palladio e Salvador Dalì, includerà nel suo spazio anche la musica e la danza. In occasione della settima edizione del festival Vicenza in Lirica, dal 31 agosto al 15 settembre, le vetrine del centro storico verranno decorate con preziosi allestimenti espositivi che coniughino il tema dell’opera lirica e quello dell’oro. Il progetto Le Vetrine vestono Lirica e Oro si propone di catalizzare l’attenzione di un pubblico di appassionati e non sull’affascinante mondo della lirica, del teatro, della musica e degli spettacoli dal vivo. Dai preziosi costumi settecenteschi agli eleganti strumenti musicali, dalle immagini del maestoso Teatro Olimpico a quelle dei grandi protagonisti della lirica: tutto concorrerà ad adornare in maniera originale le vetrine del centro, mentre l’oro rappresenterà la speciale suggestione per gli allestimenti.

Ed è proprio domenica 8 settembre che andrà in scena, alle ore 21 presso il teatro Olimpico, “La Diavolessa“, dramma giocoso con la musica di Baldassarre Galuppi su libretto di Carlo Goldoni: un’opera spassosa, fra esileranti equivoci e trame truffaldine, una piece barocca leggera e brillante, che farà divertire il pubblico grazie alla straordinaria vis comica del commediografo veneziano. In altre parole, la sintesi perfetta fra la grandiosità della lirica e la maestosità dell’oro, che ben incarna la quintessenza di questa terza edizione del VIOFF.

«Con la terza edizione di VIOFF, incentrata sul tema delle “arti” – commenta l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Vicenza, Silvio Giovine – abbiamo deciso di offrire ai vicentini una proposta che soddisfi tutti i gusti e tutte le età. Il Fuori Fiera di Vicenzaoro rappresenta per noi non soltanto una “vetrina” per mettere in luce le eccellenze della nostra città agli occhi dei turisti e dei visitatori della manifestazione fieristica, bensì una tre giorni di festa che coinvolge tutta la nostra comunità. Ringrazio in particolar modo i commercianti del centro storico e tutti i partner per aver condiviso una progettualità di assoluto livello», conclude Giovine.

E, a proposito di qualità, trepidante attesa anche per l’arrivo del grande artista Max Gazzè. Bassista d’eccezione e originalissimo cantautore, venerdì 6 settembre 2019 alle 21.00 Max Gazzè salirà sul palco del Vicenza in Festival in Piazza dei Signori, la stessa cornice che il giorno prima accoglierà Fiorella Mannoia. Dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo del suo decimo album, Alchemaya, il musicista farà tappa a Vicenza, proponendo il suo vastissimo repertorio, dai successi degli inizi alle ultime hit. Ad accompagnarlo in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere), Max Dedo e una particolarissima sezione fiati. Vicenza in Festival è organizzato da Due Punti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza. I biglietti sono in vendita online.

Infine, a impreziosire l’atmosfera di Piazza dei Signori sabato 7 settembre, uno spettacolo di unica ed elegante bellezza: un gruppo di primi ballerini e solisti del teatro La Scala di Milano si esibirà interpretando una coreografia creata appositamente per celebrare Golden Arts. Dopo questo momento speciale, inizierà il Gala di danza classica e neoclassica, con un passo a due – Don Chisciotte – estratto dal repertorio di coreografie di Rudolf Nureyev anche grazie alla straordinaria partecipazione di Davit Galstyan, talentuoso solista di origini armene del Ballet du Capitole de Toulouse. Spazio sarà dato anche a due pregevoli coreografie di Marco Pelle, coreografo vicentino di fama internazionale.