Condividi

Linkedin email

Sono intervenuti in elicottero i sanitari del Suem 118 per soccorrere una bimba di 4 anni precipitata dal terrazzo della villetta dei nonni, a San Pietro in Gù, al confine tra Padova e Vicenza.

La piccola è olandese ed era in vacanza con i nonni paterni, con il genitore e la sorella: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Carmignano di Brenta.

(Ph theitalianlaw)