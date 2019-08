Ex popolari venete, Tria non firma: rinviata “festa del risparmio indennizzato”

Condividi

«Il fondo indennizzo risparmiatori sta per partire grazie al risveglio dei conti dormienti (non soldi dei contribuenti). Ora la sveglia è per i 579 Sindaci Veneti che abbiamo invitato sabato 3 Agosto a Cittadella alla 1° Festa Mondiale Risparmio Indennizzato». Così l’associazione “Ezzelino da Onara” in una nota annuncia una manifestazione per venerdì 2 agosto e sabato 3, per festeggiare l’attivazione del fondo di ristoro e soprattutto spiegare ai risparmiatori interessati come accedervi.

AGGIORNAMENTO

«Il fondo indennizzo risparmiatori doveva partire definitivamente con le procedure e con la decorrenza dei 180 giorni per la presentazione delle domande entro il 26.07.2019, a causa di problemi con l’autorità della privacy (già risolti in data 29.7.19), ci sono stati ulteriori ritardi, come da informazione e garanzia ricevuta via mail ieri 02.08.2019 dalla segreteria del Ministro Giovanni Tria – spiega in una nota l’associazione Esselino da Onara -. L’ultimo decreto ministeriale definitivo sarà firmato nei primi giorni della prossima settimana . Pertanto la proclamazione e celebrazione della 1° Festa Mondiale Risparmio Indennizzato di Sabato ore 20,00 alle 21,30 viene rinviata dopo la firma del decreto di decorrenza e la pubblicazione delle procedure». (t.d.b.)