Prove olimpiche per Fede: è podio mondiale nei 100 dorso

Federica Pellegrini accede alla finale dei 100 dorso femminili (vasca lunga) nella seconda giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno ospiterà le Olimpiadi. L’azzurra è seconda in 1’00”19 dopo le batterie.

La quattro volte campionessa mondiale dei 200 stile libero ha stabilito il terzo tempo italiano di sempre in 1’00”03 dopo

Margherita Panziera, 58”92, e Carlotta Zofkova, 59”61). La più veloce nelle batterie è stata la triolimpionica ungherese Katinka.

E’ PODIO PER FEDERICA PELLEGRINI CHE CHIUDE TERZA CON 1’00″13 vicinissima al personale. All’azzurra non riesce la rimonta su Seebohm che vince in 59″44, secondo posto per Katinka Hosszu in 59″65