Gravissimo incidente alle 12 di oggi, sabato, a Cencenige, nel Bellunese.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, un motociclista di Agordo, che stava proseguendo verso il paese, ha sorpassato la coda di auto e ha travolto un bambino di 7 anni che stava attraversando la strada. Miracolato un coetaneo.

Il bimbo è stato trasportato in ospedale in elicottero. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.