Ferito, immobilizzato sotto la tempesta: è gravissimo

Ieri sera attorno alle 20.20 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un uomo caduto in un canale. Uscito per una camminata attorno all’abitato di Maren, F.P, 49 anni, di Vittorio Veneto (TV), non era più rientrato a casa.

I familiari, che non avevano sue notizie da mezzogiorno, avevano iniziato a cercarlo, finché ne avevano sentito i richiami provenire da una valletta ripida in mezzo al bosco a cinque minuti a piedi dalle case. Una decina di soccorritori si è portata sul posto e ha individuato il punto da cui l’uomo stava chiamando: mentre stava percorrendo un sentiero, era infatti scivolato ed era caduto da un salto di roccia di 10 metri e poi per altri dieci fermandosi in un terrazzino pietroso. Poiché c’era il rischio di far cadere sassi, le squadre sono scese lateralmente attrezzando il percorso con una corda per facilitare la discesa del medico sopraggiunto con l’ambulanza. Sono quindi risalite dal basso, lo hanno raggiunto e stabilizzato per i possibili gravi traumi riportati.

L’infortunato, che si trovava lì da ore e aveva preso anche la pioggia del temporale pomeridiano, lamentava dolori alla schiena e alle gambe. Dopo averlo imbarellato, i soccorritori lo hanno sollevato per contrappeso verso l’alto fino al sentiero e poi trasportato alla strada per caricarlo sull’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Conegliano. L’intervento si è concluso verso le 23.