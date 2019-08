Cade in mountain bike e sbatte la testa: soccorso in codice rosso

Condividi

Linkedin email

Questa mattina verso le 8.30 il 118 è stato allertato per un incidente in bici sulla strada che porta al Rifugio Dal Piaz. Mentre saliva in mountain bike con il figlio e un amico, R.G., un sessantenne di Feltre, era caduto ruzzolando per alcuni metri e sbattendo la testa.

Scattato l’allarme, sul posto sono stati inviati una squadra del Soccorso alpino di Feltre e un’ambulanza. L’uomo è stato raggiunto 5 chilometri circa sopra l’abitato di Croce d’Aune, a Sovramonte, e gli sono state prestate le prime cure urgenti, con l’ausilio dell’equipe medica dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sbarcata con un verricello di 30 metri nelle vicinanze. Imbarellato e issato a bordo sempre con il verricello, l’infortunato è stato trasportato con un probabile grave politrauma all’ospedale di Treviso.

Frana travolge alpinista

Alle 10.30 circa l’eliambulanza dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è intervenuta a Cortina d’Ampezzo, precisamente lungo la Via Colbertaldo al Sass de Stria, dove un alpinista cinquantenne, colpito al volto da una scarica di sassi, aveva riportato un sospetto trauma facciale. Recuperato dal tecnico di elisoccorso, il rocciatore è stato accompagnato all’ospedale di Belluno.