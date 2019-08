Jesolo, agosto s’infiamma: dj set in spiaggia

Condividi

Questa sera, a partire dalle ore 18.00 e fino alla mezzanotte la Spiaggia del Faro diventerà la location perfetta di “Jesolo Dj Superstar” con l’esibizione live di due dj di fama internazionale come Carl Cox e Jamie Jones. Evento organizzato dal Muretto e Suonica in collaborazione con Party Addicted. La serata si aggiunge a un lungo evento di feste estive a Jesolo che va dal Festival Show al concerto di domani dei Subsonica, fino alla festa Random di sabato prossimo e si conclude con Holi il festival dei colori.

«Non ci sono più dubbi sul fatto che la nostra città sia ormai la capitale dei grandi eventi e del divertimento – commenta l’assessore al turismo della Città di Jesolo, Flavia Pastò – e la lunga lista di appuntamenti in calendario per i primi dieci giorni di agosto non fanno che certificare il successo della località. Jesolo è sempre più città per i giovani e le opportunità davvero non mancano. Ma se l’estate è il tempo dello svago, è altrettanto vero che deve essere uno svago responsabile, attento e corretto nei confronti di tutti. Allora sì che è vero divertimento». (t.d.b.)