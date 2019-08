Tempo di vacanze da sogno anche per il tuo cane: ecco dove

Condividi

Una vera e propria oasi con tanto verde e piscine, sui Colli Euganei. Una sorta di Gardaland o Mirabilandia, con una particolarità: è dedicato ai cani. Se non sapete dove portare il vostro amico a 4 zampe in vacanza, prendete in considerazione “Dogland Park” a Valsanzibio (Battaglia Terme), vicino allo splendido giardino Barbarigo. «Era partito tutto con la necessità di un gruppo di amici di far correre i propri cani in un ampio spazio, idea trasformatasi poi in un’originale attività – spiegano i fondatori del parco -. Un gruppo di amici hanno pensato di recintare un campo agricolo di proprietà per farci giocare i loro cani. Solo dopo hanno pensato di trasformare questo spazio in un parco che offrisse diverse attività da fare insieme al proprio animale, cosi hanno costruito una piscina di nove metri per cinque profonda 1 metro e 35 centimetri, con una piattaforma rialzata centrale su cui i cani possono riprendere fiato o prendere confidenza con acqua appena entrati in vasca, o semplicemente tuffarsi».

«A bordo piscina ci sono ombrelloni e lettini, dove i proprietari possono accomodarsi a prendere il sole, Agility dog professionale e molti altri giochi per il proprio cane. Il cliente che vuole affiliarsi a Dogland Park potrà scegliere diverse strutture a seconda delle sue esigenze: Parco all’aperto, Parco d’estate all’aperto e d’inverno al chiuso, con una copertura semi-permanente, Parco indoor». Il parco è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30.

(Ph. Instagram Dogland Park)