Tutto esaurito per il requiem del Vaia

Uno spettacolo che ha già fatto emozionare e commuovere il pubblico del teatro Verdi di Padova e che ha registrato il tutto esaurito in ogni data. Si tratta di “Da qui alla luna“, scritto da Matteo Righetto e interpretato da Andrea Pennacchi, con le musiche dell'”Orchestra di Padova e del Veneto“, in scena questa sera alle 21 alla Centrale Guarnieri a San Nazario (Valbrenta, Vicenza).

Un “requiem per gli alberi abbattuti” dalla tempesta Vaia, così si potrebbe definire “Da qui alla luna”. Nell’intreccio di tre storie, è centrale un tema urgente e non rinviabile: quello dei cambiamenti climatici. Un lavoro pensato e scritto subito dopo la devastante tempesta dell’ottobre scorso. Un testo potente che dà voce a chi ha vissuto la tragedia, sapendo che niente sarà più come prima. «Lavorare insieme a Giorgio Sangati, Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo è stato per me un onore nonché un vero privilegio – spiega il padovano Righetto -, una di quelle esperienze che nella carriera di un autore letterario rappresentano un momento speciale». (t.d.b.)