Agosto infiamma gli haters: tutti contro tutti

Condividi

Linkedin email

Si infiamma la polemica politica a Vicenza, fino ad arrivare agli insulti. I fronti caldi sono due, i campi estivi di Forza Nuova e lo striscione sulla Loggia del Capitaniato dedicato a Giulio Regeni. Il consigliere comunale di opposizione Sandro Pupillo (“Da adesso in poi”) è stato preso di mira sui social dai militanti di estrema destra («povero pidocchio rosso», «porco», «mentecatto», «parassita», oltre a minacce di morte e riferimenti alla sua malattia) per un suo post pubblicato su Facebook e ora rimosso (mentre sulla pagina di FN i commenti sono rimasti), riguardante l’iniziativa dell’associazione Evìta Peròn.

Nel post di Forza Nuova da cui poi è scaturito l’odio social verso Pupillo si faceva riferimento all’oscuro caso dei bambini sottratti dai servizi sociali ai genitori a Bibbiano. E proprio Bibbiano è al centro dell’altro fronte polemico che vede coinvolti Forza Italia e il Partito Democratico. Il capogruppo forzista Roberto Cattaneo aveva proposto di esporre uno striscione con scritto “verità su Bibbiano”, da affiancare o in sostituzione di quello “verità su Giulio Regeni”nella Loggia del Capitanio. A Cattaneo hanno risposto prima Coalizione Civica affermando che «l’esterno del Comune non è la bacheca dei casi in corso» e poi la senatrice dem Daniela Sbrollini che aveva parlato di «sciacallaggio». A lei Cattaneo risponde nuovamente che le sue parole sono «gratuiti insulti» e che la verità va cercata sia per il caso Regeni che per quello Bibbiano. (t.d.b.)

(Ph. Shutterstock)