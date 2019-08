Sposa un tunisino di 15 anni più vecchio e finisce all’inferno

Condividi

Continua anche l attivita del personale del nucleo investigativo impegnato nel contrasto dei reati relativi alle violenze di genere. Ieri, venerdì, veniva notificato ad un cittadino tunisino 39 enne residente nel basso feltrino una ordinanza di applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare con il divieto di non farvi ritorno senza l’autorizazzione del giudice per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie 25enne, sua connazionale.

In particolare dal 2014 al luglio del 2019 l’avrebbe offesa ripetutamente con pesanti epiteti ingiuriosi, l’ha denigrata dicendole che non era capace a fare nulla, l’ha minacciata di chiedere il divorzio e di riportare i bambini in Tunisia

e l’ha picchiata più volte con sberle e pugni cagionandole lesioni ed in almeno in un episodio colpendola con un calcio e due pugni talmente forti da farle perdere i sensi cagionandole lesioni guaribili in 20 giorni.