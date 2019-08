Croce (Verona Pulita): «Dal Canis Grandis de Verona ai piccoli di oggi»

Condividi

No alla “svendita” a Milano (leggi A2A) e porte aperte a uno sviluppo veneto o triveneto: così ha tuonato in un lunghissimo post su Facebook l’ex presidente di Agsm Michele Croce, leader di Verona Pulita.

Parte da lontano, Croce, per ribadire la sua idea di futuro per la municipalizzata scaligera, e precisamente dal principe Cangrande: «Espanse la Signoria Scaligera su Vicenza (1314), Belluno (1323), Padova (1328), e Treviso (1329), ovvero tutta la cosiddetta Marca Trevigiana. Esercitava il controllo su Brescia e Mantova. Fu nominato Capitano Generale della Lega Lombarda dei Ghibellini (1318), controllando quindi anche Milano». Fu anche nobile cavaliere, spiega Croce lanciando un probabile messaggio trasversale, «poichè ospitó a corte i suoi più fieri nemici fatti prigionieri e onorò la morte di uno dei suoi più grandi rivali: Vinciguerra da Sanbonifacio» e gli storici del tempo, tra cui Dante e Boccaccio, documentano come sapesse farsi amare dalle popolazioni. «Il Regno dell’Alta Italia alla sua guida e sotto l’egida dell’Impero era alle porte se la morte non lo avesse stroncato, a 38 anni e 135 giorni di età» precisa.

Ma l’ex presidente non si ferma qui e ricorda come anche nell’800 Verona ebbe lustro da «grandi concittadini che costituirono la Cassa di Risparmio (socio ricco e fondatore della seconda banca d’Italia: Unicredit), la Banca Popolare (idem per la terza banca d’Italia: BancoBPM), Cattolica Assicurazioni, la Fiera di Verona, Agsm ossia la più antica multiutility d’Italia. E poi nel 900 il Festival Lirico, il Quadrante Europa, le autostrade, l’aeroporto».

«Negli ultimi decenni molti di questi patrimoni sono andati persi, con gravissime responsabilità di chi ha impoverito il territorio svendendo gioielli – conclude Croce – È per questa storia, questa ricchezza, per il contributo di persone che hanno dato la vita per fare crescere l’economia e la ricchezza di Verona e del suo territorio, che oggi AGSM Verona non può essere svenduta a Milano. Nei mesi scorsi, da Presidente, lo dissi più volte al sindaco di Verona, sia personalmente (colloqui e messaggi), che ufficialmente (commissione consiliare), che pubblicamente (giornali). A causa di ciò ho perso la carica ma lo rifarei mille volte».