Le previsioni meteo di oggi

Le previsioni di Arpa Veneto

Poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme al pomeriggio in montagna.

Precipitazioni. Assenti in pianura e nella prima parte della giornata anche in montagna, dove nel corso del pomeriggio ci sarà una probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali specie sulle Dolomiti.

Temperature. Variazioni locali nei valori minimi, in aumento le massime.

Venti. In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo la costa e sulla pianura limitrofa.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

(PH Collieuganei)