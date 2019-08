Che tempo fa oggi

Condividi

Linkedin email

domenica 4. Sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nelle ore centrali soprattutto sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura settentrionale.

Precipitazioni. In prevalenza assenti (0%), eccetto probabilità bassa (5-25%) tra la tarda mattinata e il pomeriggio di qualche piovasco o breve rovescio sulle zone prealpine e pedemontane, in locale estensione alla pianura centro-settentrionale.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in lieve aumento le minime e in leggero calo le massime in pianura.

Venti. In quota moderati da nord-ovest; nelle valli deboli variabili; in pianura deboli in prevalenza orientali.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

(fonte Arpa Veneto)