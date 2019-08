L’oroscopo della settimana (5-11 agosto): Leone prediletto dalle stelle

Condividi

♈ – ARIETE

TAPPETO ROSSO ALL’INIZIATIVA

L’energia e il vigore adesso sono al massimo e le occasioni per dimostrarlo metà di mille… Avrai vitalità a gogò in un’atmosfera che le stelle renderanno festosa e incisiva. Perché? Ma perché dalla tua ci sono Sole, Venere e Marte nel Leone, e il bel Giove nel terzo Segno di Fuoco, il Sagittario. Ogni iniziativa che prenderai inizia bene e finisce benissimo, specialmente quelle che riguardano la sfera amorosa e le opportunità seduttive.

♉ – TORO

USA ESPRESSIONI DELICATE

Le tattiche di conquista in questo frangente attraversano una fase assai delicata: dovrebbero essere sfumate, leggere, spumeggianti e allusive, piuttosto che troppo esplicite… Usa espressioni delicatissime e poetiche, richiamando le parole di chi ha scritto con maestria e garbo d’amore e di avances. Evita affermazioni un tantino sfrontate e prive della soavità necessaria. E l’amore allora sarà fra i tuoi pieni successi…

♊ – GEMELLI

APPROCCI DA REIMPOSTARE

Dovresti rivedere con acuto senso critico un rapporto di lavoro nato maluccio, probabilmente partito con il piede sbagliato… La controparte ti offre una seconda possibilità per instaurare un clima di comprensione e, chissà, di fattiva collaborazione per trovare insieme un sistema che farà decollare alla grande un progetto. Conviene sia a te sia a chi si è accorto di quanto vali, consapevole che perdendo te perderebbe un tesoro.

♋ – CANCRO

ASTUZIA LUNGIMIRANTE

Con l’ausilio di Mercurio nel Segno, con i suggerimenti di Sole, Venere e Marte che ti vogliono far fare bella figura con le persone che contano, e infine con l’appoggio incondizionato di Nettuno, sei ben più smaliziato e sagace del solito… E potrebbe anche verificarsi il caso che sia tu a mettere nel sacco e a condurre saggiamente il gioco con chi era partito con l’intenzione di intortarti e di condizionarti. Il partner ti incoraggia.

♌ – LEONE

PREDILEZIONE CELESTE

Dire che siete i prediletti degli astri non è affatto un azzardo, considerando che il Sole si interfaccia benissimo con Giove nel Sagittario, che anche Venere poi farà lo stesso e che, in zona Cesarini, domenica 11 anche Mercurio farà parte della squadra leonina! Occasioni vincenti, dinamismo spicciolo, primeggiare con naturalezza sono gli attuali regali che ti concedono a iosa le amiche stelle, oltre alla calda ammirazione di chi ami e ti ama!

♍ – VERGINE

AMICIZIE COMPLICI

Puntare l’intero castelletto di buone intenzioni e di credibilità su un’immagine convincente e su un’apparenza sicura di sé ti giova. Ti agevolerà nel lavoro, nella vita privata e nella più effervescente vita sociale. Lo dicono Plutone e Saturno dal Segno amico del Capricorno e lo ribadisce a gran voce Urano dal Toro. Il Primo Quarto in Scorpione afferma che le amicizie diventano sempre più capaci di condividere letizia e brio.

♎ – BILANCIA

RAPPORTI PIÙ SIGNIFICATIVI

La Luna percorre il Segno a inizio settimana e dà alla tua sensibilità intuitiva una nuova e più intensa connotazione. Per esempio, i legami e i rapporti con le donne della tua vita sono più intriganti e anche più immediati, chiari, significativi. Potrebbe capitarti anche di far finalmente pace con donne che per lungo tempo avevi evitato in virtù di dissapori che ora ti sembrano vere e proprie sciocchezze… Farai pace anche con il geloso partner?

♏ – SCORPIONE

CONTINUA AD AVANZARE

Mercoledì 7, nell’Undicesimo Grado del tuo segno zodiacale, ci sarà il Primo Quarto di Luna. La conferma che adesso ti vuole dare, incoraggiandoti a continuare sulla linea d’azione che già hai intrapreso, avviene in una fase nella quale le ambizioni e la voglia di emergere hanno un acme acuto e assoluto. La volontà di raggiungere le mete che da tempo persegui è la molla che ti farà agire con tempestività e solerzia.

♐ – SAGITTARIO

ESPANSIONE GIOVIALE

Un pizzico di ingordigia di troppo è da tenere sotto controllo: Giove nel Segno, in moto retrogrado, potrebbe favorire la gola e renderti talvolta alquanto incontinente davanti alle gioie della tavola. Specie ora che Giove è sponsorizzato dal Sole, da Venere e da Marte: una certa tensione potrebbe trovare sfogo appunto adoperando forchetta e coltello… L’espansione che Giove nel Segno sottintende potrebbe avvenire anche nelle dimensioni?

♑ – CAPRICORNO

MERCURIO PROVOCA IL SEGNO

Le stelle segnalano che in questa fase avverti la forte e lucida impellenza di integrarti meglio con i giovanissimi di casa. L’opposizione di Mercurio, rimasto solo soletto nel Cancro, pone l’attenzione proprio su questa problematica relativa alla necessità di migliorare e approfondire l’intesa. Invero, Mercurio ridicolizza un pochino il tuo desiderio di mantenere un linea dura e dittatoriale con chi delle regola se ne infischia parecchio! Ergo…

♒ – ACQUARIO

IL PARTNER È GELOSO?

Marte, più il Sole, più Venere infine anche più Mercurio… Ecco gli avversari che in settimana potrebbero infastidirti non poco. Per esempio, potresti essere turbato da una certa insistente gelosia da parte del partner, che pretenderebbe l’esclusiva anche dei tuoi pensieri e non solo del tuo tempo… È vero che un tantino di gelosia da parte di chi ti ama rappresenta un deciso complimento, come a dire: “La tua vicinanza per me è talmente preziosa che…”

♓ – PESCI

RAPIDO DINAMISTMO

Ora che a dare consigli di dinamismo oltre Nettuno, da tempo nel Segno, ci si mette lo svelto Mercurio, tutto nella tua vita è più veloce e assai più immediato. I ritmi aumentano e il quoziente di redditività di ciò che fai si alza in maniera esponenziale, perché escogiterai escamotage furbetti, scorciatoie geniali, soluzioni illuminate e soddisfacenti. Specialmente nei campi pratici e concreti legati alle proprietà.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

