Bitonci (Lega): «Flat tax e pace fiscale 2.0»

“Vogliamo proseguire nel taglio delle tasse avviato con la flat tax per le partite Iva fino a 65mila euro concentrandosi sulle fasce più deboli e i ceti medi. Puntiamo a una riduzione di 10 miliardi del carico fiscale che oggi grava su pensionati e dipendenti, non certo ai quattro miliardi ipotizzati da Di Maio”. Così in un’intervista al ‘Sole 24 Ore’ il sottosegretario

all’Economia, Massimo Bitonci sottolineando di volerlo fare “applicando l’aliquota del 15% a chi oggi paga il 23%. Aspettiamo le simulazioni del ministero per capire dove potremmo fissare l’asticella, ma l’obiettivo è quello di avviare un percorso di riduzione della pressione fiscale e dovrà approdare all’introduzione di una tassa piatta per tutti i contribuenti”.

La Lega, ribadisce Bitonci, “dice no a qualsiasi intervento di aumento delle aliquote Iva. Troveremo le risorse per sterilizzare le clausole. Gli studi che abbiamo analizzato in questi mesi testimoniano come ad un aumento delle aliquote Iva su determinati prodotti non corrisponda mai un reale effetto di aumento del gettito. In sostanza se aumento l’aliquota su un determinato prodotto non è detto che il consumatore continui ad acquistare quel prodotto e al contrario si sposti su altri tipi di beni o servizi con un prezzo più basso e un carico Iva minore”.

Per Bitonci, inoltre, la pace fiscale 2.0 non è l’ennisimo condono. “Non c’è nessun condono. Con la pace fiscale sulle cartelle e sulle liti – sottolinea il sottosegretario – possiamo recuperare fino a 25 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e possiamo abbattere l’arretrato e liberare cittadini e imprese dall’assillo di vecchi debiti che negli anni non sono riusciti a pagare. È questo il presupposto su cui costruire un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Perciò stiamo studiando una pace fiscale 2 che viaggerà di pari passo con la stagione delle riforme”.

“Dobbiamo completare il saldo e stralcio estendendolo anche alle imprese. Inoltre – rileva Bitonci – stiamo studiando un meccanismo per arrivare ad accordi preventivi sugli accertamenti delle Entrate basati su indizi e presunzioni come ad esempio quelli su prezzi di trasferimento o abuso del diritto. Si tratta di situazioni in cui c’è un elusione e non un’evasione d’imposta, spesso favorita da un’interpretazione non semplice delle norme vigenti”.

(Fonte AdnKronos)