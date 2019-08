Victoriaʼs Secret: per la prima volta un trans ma non c’è la sfilata

Condividi

Per la prima volta Victoria’s Secret, la leggendaria firma di intimo femminile, fa sfilare un trans ma cancella la storica sfilata “degli angeli”.

Doppia mossa da parte della multinazionale americana che, da un lato, butta acqua sul fuoco delle polemiche suscitate dal chief marketing officer Ed Razek che aveva detto che lo show non era per Lgbt o donne formose perché queste categorie non rappresentano la ‘fantasia’ che il marchio cerca di vendere, dall’altro elimina l’appuntamento più atteso da decine di milioni di fans di belle donne in intimo.

In ogni caso, lei/lui si chiama Valentina Sampaio, ha 22 anni, brasiliana. modella e attrice. Nel 2017 è stata anche la prima top model trans ad apparire su una copertina di Vogue, sull’edizione di Parigi, in Brasile e in Germania nello stesso anno. Sul suo profilo Instagram ci sono alcuni scatti per la campagna pubblicitaria V’S dedicata alle più giovani.

(PH Valentina Sampaio Instagram)