«Mio figlio investito da un pirata: aiutateci a trovarlo»

Condividi

Linkedin email

«Chiedo un aiuto: mio figlio alle 2:30 circa guidava una moto quando un pirata della strada gli è andato addosso sbalzandolo nella corsia opposta all’altezza di Zanuso. Si tratta di un furgone grigio. Se qualcuno ha visto qualcosa lo dica». E’ un appello disperato quello scritto su Facebook dai Lorena Fusari, madre di Alessio Mazzola, il 18enne ricoverato all’ospedale di Vicenza per le ferite riportate nell’incidente avvenuto tra sabato e domenica notte sulla RS 11 ad Altavilla Vicentina.

Il giovane stava rincasando in sella alla sua moto quando un furgone scuro gli avrebbe tagliato la strada colpendolo in pieno per poi fuggire senza prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione il veicolo pirata era parcheggiato a lato strada quando è improvvisamente ripartito travolgendo il 18enne. In quel punto purtroppo non ci sarebbero telecamere. I carabinieri di Longare stanno indagando.