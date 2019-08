Esodo estivo, occhio a tutor ed autovelox: ecco dove sono

Condividi

Torna anche quest’anno sulle autostrade di tutta Italia il sistema di controllo velocità elettronico chiamato tutor SICVe -PM. Con il nuovo sistema è molto più facile individuare e sanzionare gli automobilisti e autisti che violano i limiti di velocità. Motivo in più per non superarli. Per la sicurezza prima di tutto, ma anche per il portafoglio e la patente.

La presenza dei tutor sulle autostrade è stata intensificata passando da 22 a 46 tratte per complessivi 420 chilometri. Ma ovviamente si raccomanda agli automobilisti di fare attenzione anche agli autovelox per così dire “normali”. A tal proposito la Polizia di Stato ha diffuso l’elenco aggiornato delle autostrade e strade regionali e provinciali dove sono attivi i controlli di velocità per il mese di agosto (clicca qui per leggere). (t.d.b.)

