Maltempo, chiuso sentiero “Costa del Pin”

Il Comune di Belluno comunica di aver disposto la chiusura del sentiero “Costa del Pin” sul Colle del Nevegal. «A causa dei gravi eventi meteorologici, cui è conseguita anche la caduta di parecchie piante insistenti sulle strade comunali e sui sentieri comunali, lungo il sentiero “Costa del Pin” vi sono parecchie piante collassate al suolo con rovesciamento anche di ceppaie che ostruiscono la normale percorrenza obbligando gli escursionisti a deviazioni, che per i meno esperti possono risultare pericolose – si legge nella nota -. Inoltre, i ponticelli in “valle di Camp” e “Fossa Grande” presentano parecchi elementi ammalorati e non immediatamente ripristinabili che obbligano gli escursionisti in transito a prestare particolare attenzione».

«Per consentire la necessaria verifica del sentiero, la rimozione degli schianti e la riparazione dei ponticelli presenti sul sentiero, si stabilisce quanto segue: nelle more dell’espletamento dei lavori di ripristino delle ottimali condizioni di sicurezza, è vietato l’utilizzo e il passaggio delle persone e dei veicoli lungo il sentiero “Costa del Pin”, con effetto immediato e fino a revoca della presente ordinanza. La mancata osservanza dell’ordine impartito costituisce violazione dell’art. 650 del C.P., salvo altri. Sono esentati dal divieto il personale del Comune di Belluno, della Unione Montana Belluno-Ponte nelle Alpi e dei Servizi forestali della Regione del Veneto incaricati di effettuare sopralluoghi, verifiche e lavori necessari».

Per lavori inoltre è stato prorogato il divieto di circolazione veicolare, in via Bes, nel tratto di strada compreso tra i civici 123 e 147, nei giorni 5 e 6 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 di ciascuna giornata. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Amanti Alpe del Nevegal)