Camion perde carico e trancia tubo del gas: residenti evacuati e strada chiusa

Alle 15:40 di oggi si è verificato un incidente in via Dante a Canove di Roana, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo che un camion ha perso un tavolone di legno che ha tranciato un tubo del gas. Il contatore è stato completamente divelto dal carico perso dal mezzo pesante provocando una perdita di media pressione. I pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza il posto, evacuato i residenti più prossimi e chiuso la strada.

La perdita è stata tamponata con dei cunei riducendo notevolmente la fuoriuscita fino all’arrivo dei tecnici della rete del gas. I manutentori della rete gas hanno provveduto a far intervenire anche uno escavatore per intervenire per il ripristino della fornitura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.